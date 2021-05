Por O Dia

Policiais Militares do, em São João de Meriti , realizaram umana Rua Guimarães, bairro, apósno local. Houve confronto entre criminosos e PM, e três suspeitos, que não tiveram a identidade divulgada, foram capturados, sendo dois maiores e um menor.Segundo informações do Batalhão, a equipe revidou os ataques tendo em vista que, ao chegar no local, já foi recebida por disparos de armas de fogo vindo de criminosos.Na captura, dois indivíduos foram, imediatamente,, tendo um terceiro conseguido fugir do local, mas foi encontrado com ferimentos, sem gravidades, no Hospital Getúlio Vargas e, posteriormente, conduzido a, em Belford Roxo.Na operação, os policiaisum revólver cal. 38, um revólver cal.32 com numeração suprimida, um rádio transmissor, uma motocicleta, um relógio, um aparelho telefônico, 118 cartuchos de maconha e 60 pinos de cocaína.