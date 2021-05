A homenagem foi realizada por Gustavo Tattoo, no estúdio dele no Shopping Grande Rio Divulgação

Publicado 08/05/2021 11:16

O pai do menino Henry, Leniel Borel, prestou uma homenagem para o filho, de 4 anos, que morreu no último dia 8 de março. O engenheiro tatuou no braço o rosto do menino como forma de eternizar o filho. A tatuagem foi realizada por Gustavo Tattoo, no estúdio dele no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



O tatuador, como pai de um menino de 8 anos, conta que se emocionou com a história do garoto Henry e viu na própria arte uma forma de homenageá-lo. Gustavo Tattoo conheceu Leniel através de amigos em comum.



“Não tem como não se emocionar. Como pai, como ser humano, eu fiquei muito mexido com a história do Henry. Não consigo imaginar a dor que o Leniel está sentindo. Por isso, queria ajudar de alguma forma, acho que ajudei eternizando o rostinho dele no braço do Leniel. Ele vai poder olhar todo dia, toda hora, todo instante, para o anjinho dele”, disse Gustavo.



O Engenheiro Leniel Borel tatuou o rosto de Henry no braço como forma de eternizar o filho Divulgação



Durante o processo, os dois gravaram um vídeo para as rede sociais em que pedem ajuda dos seguidores para assinarem uma petição para aumento de pena no caso de assassinato de crianças quando cometido por padrastos e madastras. O objetivo é chegar a 500 mil assinaturas.

“Quero pedir o apoio de todos para que o que aconteceu com meu filho não aconteça com outras crianças pelo Brasil”, disse Leniel.

