Publicado 18/06/2021 13:40

os ex-conselheiros da Baixada Fluminense se reuniram no auditório do MeritiPrevi, em São João de Meriti , para partilhar experiências e discutirem sobre a importância do combate ao trabalho infantil. O encontro foi organizado pela regional Baixada.

Além dos assuntos citados, foi realizada a escolha da nova coordenação da regional que definiu Ana Rosa, conselheira de São João de Meriti, como coordenadora; Sílvia Batista, conselheira de Duque de Caxias como vice-coordenadora, Elaine Santana, conselheira de Nilópolis, como primeira secretária e Adriana de Oliveira, conselheira de Japeri, como segunda secretária.



Outro ponto definido foi a eleição para a nova diretoria da Associação dos Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro (ACTERJ). Na oportunidade, também foi discutida a implementação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), em São João de Meriti.



Completaram a reunião a secretária executiva do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Meriti e técnica responsável pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil na cidade, Tátila Santos, e a titular no mesmo conselho, Sônia Maria, que também representou a Secretaria Municipal de Assistência Social.



