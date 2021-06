A motocicleta roubada estava sem placa e o condutor sem documento - Divulgação/ 21º BPM

O Dia

Publicado 17/06/2021 15:42

Policiais Militares do, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, prenderam um homem, que não teve a identidade divulgada, ao ser flagrado pilotando umaem uma avenida no Centro da cidade. O acusado estava sem o documento do veículo e a moto estavaSegundo informações do Batalhão, agentes estavam na operação segurança presente do 21º BPM, na rua Roberto Bedran, no Centro de Meriti, quando tiveram a atenção voltada ao indivíduo conduzindo uma motocicleta de cor preta em atitude suspeita.Na abordagem policial, foi verificada a numeração do chassi da motocicleta via portal de segurança e ficou constatado que era produto de roubo e o proprietário que teve o veículo roubado era Policial Militar da região.Diante dos fatos, o caso foi encaminhado a(Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para confecção do registro. A PM ressaltou que o acusado permaneceu preso.