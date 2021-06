Vacina está disponível em seis pontos distribuídos pelo município - Imagem Arquivo

Vacina está disponível em seis pontos distribuídos pelo municípioImagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 16:14

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, apresentou o novo calendário de, de 17 a 20 de junho, referente à aplicação da. Neste período, serão vacinados os meritienses desem comorbidades. A pasta reforçou que todas as regras também aplicam-se às pessoas com deficiência física permanente e com Síndrome de Down (ambos a partir dos 18 anos).