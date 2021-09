Ator, dançarino e produtor cultural, Cridemar Aquino - Divulgação

Publicado 23/09/2021 17:47

Cridemar Aquino está levando o nome da cidade para nível nacional. O artista meritiense está no longa-metragem "Um casal inseparável", na próxima novela das 19h da Globo, "Quanto mais vida melhor", prevista para ir ao ar em novembro e já se prepara para reestrear o espetáculo "Invisíveis", do Coletivo Pé na Porta.

Nascido e criado em São João de Meriti, na Baixada fluminense, o ator está levando o nome da cidade para nível nacional.

Para o ator, o maior prazer da profissão é poder interpretar personagens variados. Na novela, ele dá vida a um delegado de polícia. “Na novela eu interpreto o Delegado Nunes, um profissional muito competente que ama o que faz, com humor na medida ele é o responsável por investigar todas as “tretas” criadas pelos protagonistas na trama, um personagem que tem me dado muita alegria de interpretar por ser uma novela leve com muita esperança de um futuro melhor".



O meritiense comentou em entrevista que apesar da população estar em um momento pandêmico e cheio de restrições, está bastante otimista e realizado por representar Meriti em várias produções ao mesmo tempo.



No filme "Um casal inseparável", Cridemar interpreta Adão, um guardador de carros bem humorado: "O Adão é um personagem que me trouxe bastante alegria, um guardador de carros muito solar que vive filosofando sobre a vida e acaba distraidamente servindo de cupido para juntar o casal de protagonistas".



Para Cridemar, um de seus objetivos é levantar determinadas bandeiras muito importantes em nossa sociedade, que levam as pessoas a uma maior reflexão e conscientização dos seus direitos. É o caso do espetáculo "Invisíveis", onde interpreta Clayton, um homem jovem negro, ex-presidiário, que trabalha como ajudante de serviço gerais e é invisibilizado por sua condição de vida. "São os atravessamentos que o racismo provoca em pessoas negras nesse país e que temos combater diariamente colocando o pé na porta!”, disse.



De acordo com o artista, a família foi fundamental para que a carreira tivesse bons frutos, já que a possibilidade era tão distante da sua realidade.



"Quero e desejo ser espelho para outros meninos e meninas meritienses pretos e pretas de que é possível sim realizar sonhos. Como artista e cidadão responsável que sou, me sinto comprometido em trazer conteúdo artístico que provoque no público reflexões importantes sobre a nossas vidas!", conclui o meritiense.

