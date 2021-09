Participaram do evento o prefeito, Dr. João, os secretários de Educação, José Carlos, e de Esporte e Lazer, Dinho Meriti, a assessora de Captação de Recursos em Brasília, Socorro Gadelha, e a coordenadora da unidade PTPA de São João Meriti, Dejane Nascimento - Divulgação

Participaram do evento o prefeito, Dr. João, os secretários de Educação, José Carlos, e de Esporte e Lazer, Dinho Meriti, a assessora de Captação de Recursos em Brasília, Socorro Gadelha, e a coordenadora da unidade PTPA de São João Meriti, Dejane Nascimento Divulgação

Publicado 26/09/2021 09:30

21 adolescentes do Programa Trabalho Protegido na Adolescência da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), unidade se formaram na Escola Municipal Jansem Pereira de Melo, no Jardim Meriti. Os alunos concluíram o curso de preparo para a entrada no primeiro emprego.

O programa tem como objetivo oferecer aos adolescentes de ambos os sexos oportunidades de inserção qualificada no mundo do trabalho, por meio das articulações e parcerias promovidas pela Fundação da Infância e Adolescência (FIA) com instituições públicas e privadas.



De acordo com a organização, após oferecer um treinamento prévio com duração de três meses, o Programa Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA) acompanha o adolescente no mercado de trabalho até seus 18 anos incompletos.



A coordenadora da unidade PTPA de São João Meriti, Dejane Nascimento relatou que uma das melhores formas de continuar formando mais jovens é investindo em capacitação profissional.



“O PTPA é isso, ele permite que o adolescente adquira conhecimentos teóricos, acumule exemplos práticos, tornando-se mais preparado para executar atividades e entrar no mercado de trabalho. Foi lindo ver o brilho no olhar dos formandos e a importância do PTPA em suas vidas”.



O prefeito, Dr. João, os secretários de Educação, José Carlos, e de Esporte e Lazer, Dinho Meriti e a assessora de Captação de Recursos em Brasília, Socorro Gadelha, também participaram da formatura do Programa que tem parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.



“A ação é transformadora e possibilita aos jovens diferentes saberes, fortalecendo a percepção de cada um enquanto indivíduo ativo da sociedade e seu papel como cidadão e preparação para o mercado de trabalho”, finalizou Dejane Nascimento.

