Detran faz mutirão de serviços em Meriti - Divulgação

Publicado 24/09/2021 21:19 | Atualizado 24/09/2021 21:21

Neste sábado (25/09), o posto do Detran Meriti vai oferecer mais um dia de atendimento com o serviço de identificação civil para aqueles que vão realizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médico), vestibulares ou exames como os dos Colégio Militar e Pedro II.



De acordo com o departamento, o atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não haverá necessidade de agendamento. Quem não conseguir ser atendido no dia ganhará uma nova senha para ser atendido, também sem agendamento prévio, durante a semana.



Serão oferecidos a primeira e a segunda vias da identidade, e para ser atendido, o estudante precisará apresentar o comprovante de inscrição dos exames, além de original ou cópia autenticada da certidão de nascimento (para os solteiros) ou de casamento.



“O Detran.RJ recomenda aos estudantes que vão fazer os exames de fim de ano que verifiquem seus documentos com antecedência e não deixem para tirar a identidade na última hora. Estamos nos antecipando para que eles possam se planejar e não sejam prejudicados por falta do documento na hora de se inscrever nas vagas para universidades, cursos ou colégios. Assim, também colaboramos para evitar correria aos postos e, consequentemente, aglomerações”, ressaltou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

O Posto do Detran em Meriti está localizado na Rua Egas Muniz, 22, em Vilar dos Teles.

