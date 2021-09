A expectativa da prefeitura é de imunizar cerca de 45 mil animais - Divulgação/ PMSJM

A expectativa da prefeitura é de imunizar cerca de 45 mil animaisDivulgação/ PMSJM

Publicado 24/09/2021 16:17

São João de Meriti, por meio da Subsecretaria de Bem-Estar Animal, realiza neste sábado (25), a super vacinação antirrábica de cães e gatos em 42 pontos do município, das 9h às 16h. A expectativa da pasta é de imunizar cerca de 45 mil animais.

Seguindo as recomendações, todos os cães e gatos deverão ser vacinados a partir dos 3 meses de idade e, de acordo com a pasta, não há contraindicação para fêmeas prenhas ou em lactação. Os cães devem ser encaminhados aos postos de vacinação, se possível, com guia e focinheira; já os gatos, em caixas.



A campanha tem o objetivo de criar uma barreira imunológica para que o vírus não chegue aos seres humanos. A prefeitura ressalta ainda que, diante do cenário de pandemia da covid-19, todas as medidas preventivas estão sendo tomadas por parte dos agentes sanitários, como o uso de máscaras e o distanciamento social.



Consulte a lista dos pontos de vacinação em www.meriti.rj.gov.br

