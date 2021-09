Hospital Municipal de São João e Meriti, Abdon Gonçalves. - Daniel Castelo Branco

Nodesta quinta-feira (23/09), o município de São João de Meriti registrou seis novos casos de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo,casos positivos da doença. O número de óbitos,, marcou mais três casos desde a última atualização.

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 30%, neste vigésimo terceiro dia do mês, uma queda contínua comparada com as porcentagens das últimas semanas.

Ao todo, 14.976 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 27 e podem ser descartados 5251 casos.

Vacinômetro

Até o momento, 246.351 meritienses pertencentes aos grupos prioritários e com mais de 18 anos foram vacinados. Em Meriti, a vacinação acontece das 9h às 15h, para quem for tomar a primeira e a segunda dose. Ao todo, oito unidades realizam atendimento, são elas:

- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



- USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



- ESF da Vila Tiradentes

Dr José de Carvalho 162, Vila Tiradentes



- USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



- USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



- Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti



- Paróquia Nossa Senhora da Glória - Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM)

