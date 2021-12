Armas, drogas e rádio transmissor foram apreendidos - Divulgação/ 21º BPM

Armas, drogas e rádio transmissor foram apreendidos Divulgação/ 21º BPM

Publicado 02/12/2021 18:30

Policiais Militares do 21° BPM prenderam quatro suspeitos de participação no tráfico de drogas no bairro São Mateus, em São João de Meriti. Os acusados foram identificados como Mateus, Patrick, Lucas Dindo e Miguel Carioca.



Segundo informações do Batalhão, uma equipe se deslocou até a rua Travessa Carmen Campos para realizar a retirada de barreiras físicas. No desembarque do grupamento, agentes foram alvos de disparos de armas de fogo.



O 21º BPM informou que não houve mortos. Além dos quatro presos, duas pistolas, um rádio transmissor e farta quantidade de material entorpecente foram apreendidos.



Ainda segundo detalhes da ação, criminosos se machucaram pulando muros para fugir da equipe policial. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Belford Roxo.