Em São João de Meriti, o Natal Sesc RJ começa neste sábado (4/12), às 18h30 - Divulgação

Em São João de Meriti, o Natal Sesc RJ começa neste sábado (4/12), às 18h30Divulgação

Publicado 03/12/2021 18:48

Começa neste sábado (4/12), o Natal Sesc RJ em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro presenteou a cidade com iluminação decorativa e uma árvore de Natal com 16 metros de altura, que está localizada na Praça da Matriz, no Centro. A abertura da celebração contará com a Orquestra Sinfônica da Baixada Fluminense, às 18h30.



O símbolo natalino tem 800m de mangueira de led, 15 mil microleds e 83 enfeites iluminados. O evento contará com atividades educativas, culturais e de lazer entre dezembro e o início de janeiro.



Em São João de Meriti, o Natal Sesc RJ começa neste sábado (4/12), às 18h30 Divulgação

O Natal Sesc RJ em São João de Meriti tem o apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sincovame), Prefeitura Municipal e Paróquia São João Batista.



Segundo o SESC RJ, o objetivo é levar esperança à população com o período de pandemia que o mundo vivencia. O município foi contemplado pelo Serviço Social do Comércio (SESC RJ) junto com outras nove cidades: Rio de Janeiro, Cabo Frio, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Teresópolis, Três Rios e Guapimirim.