Mais de 100 moradores da Vila Tiradentes apresentaram sugestões e demandas do bairro para o deputado estadual Valdecy da Saúde - Divulgação

Mais de 100 moradores da Vila Tiradentes apresentaram sugestões e demandas do bairro para o deputado estadual Valdecy da SaúdeDivulgação

Publicado 05/12/2021 19:58 | Atualizado 05/12/2021 20:13

Na última sexta-feira, dia 3 dezembro, mais de 100 moradores da Vila Tiradentes, em São João de Meriti, apresentaram sugestões e demandas do bairro para o deputado estadual Valdecy da Saúde, durante a sétima edição de seu Gabinete Itinerante. A iniciativa também tem o objetivo de apresentar as ações que o parlamentar realiza na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), em prol da população.



Nesta edição, o deputado trouxe, em nome do prefeito Dr. João e do secretário Executivo Márcio Reis, uma boa notícia aos moradores. A Prefeitura de Meriti começará com as obras de revitalização da Praça da Vila Tiradentes, com troca de equipamento novos, parquinho, recuperação da quadra e pintura.

A Prefeitura de Meriti começará com as obras de revitalização da Praça da Vila Tiradentes Divulgação

Valdecy anunciou uma segunda novidade que vem da parceria entre a prefeitura de São João de Meriti, o governo do Estado, na figura do governador Cláudio Castro, e de seu esforço: “Toda a Vila Tiradentes vai receber asfalto. Então, a partir do dia 15 de dezembro vai começar uma grande transformação neste bairro”, informou.



Nas últimas semanas, o Gabinete Itinerante passou pelos bairros do Parque Araruama, Jardim Metrópole, Centro, Coelho da Rocha, Vila Rosali e Morro do Cobra, atendendo centenas de pessoas que puderam ver de perto os trabalhos do representante.