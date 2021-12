O atendimento acontece em três locais diferentes, das 8h às 12h - Divulgação

Publicado 03/12/2021 19:25

São João de Meriti segue com a vacinação contra Covid-19 neste sábado (4), em três pontos espalhados pela cidade. Profissionais de Saúde com 30 anos ou mais e homens e mulheres a partir de 50 anos de idade poderão receber a terceira dose da vacina. Já a primeira e segunda dose estão liberadas para meritienses a partir de 12 anos de idade. O atendimento acontece entre 8h às 12h.



Em Meriti, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS para se vacinar. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto.



A pasta reforça que os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável. Só poderá tomar a segunda dose ou a terceira dose em São João de Meriti quem tiver tomado as doses anteriores também no município.



Confira os locais de vacinação:



- Paróquia Nossa Senhora da Glória

- Tenda da Praça Três Poderes

- Aníbal Viriato