Agentes do 21º BPM apreenderam um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular Divulgação/ 21º BPM

Publicado 07/12/2021 00:23

Policiais Militares do 21º BPM, em São João de Meriti, prenderam em flagrante Vinicius Maximiano da Silva por assalto à mão armada no bairro Parque Analândia. A captura ocorreu durante patrulhamento de uma equipe do Batalhão de Meriti.

Segundo os PMs, populares informaram a guarnição que um criminoso estava praticando assaltos na Rua Celso Goularte. De imediato, os policiais procederam ao local, conseguindo evitar o roubo.

Com o criminoso, os agentes apreenderam um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular.

Por fim, a ocorrência foi encaminhada a 64ª DP (Meriti) para apreciação da Autoridade Policial.