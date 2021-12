Meriti inaugura árvore de Natal - Débora Vitória

Publicado 06/12/2021 21:21 | Atualizado 06/12/2021 21:24

O município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi presentado com uma árvore de Natal de 16 m do Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (SESC). A estrutura possui 800 metros de mangueira de LED, 15 mil microleds e 83 enfeites iluminados. A solenidade, que contou com um presépio simbolizando o nascimento do menino Jesus, foi realizada na Praça da Matriz, Centro do município. A decoração permanecerá na cidade até o dia 6/01.



Representando o prefeito Dr. João, que cumpria agenda externa, o deputado Valdecy da Saúde discursou: “O evento de hoje simboliza um momento de superação para nossa cidade, contemplar essa árvore e pensar que atravessamos a pior história política e financeira dos últimos tempos, em virtude dessa pandemia perversa que assolou a vida de todos nós. Apesar de toda essa crise, aqui em São João de Meriti trabalhamos para que os nossos munícipes não fossem tão impactados diante desse cenário pandêmico. Seguiremos todos de mãos dadas. Juntos vamos superar esse período e que 2022 seja muito melhor para todos!”.

Da esq. para a dir.: chefe de gabinete do prefeito, Welbert Peixoto; secretário de Trânsito e Transporte, Bebeto; presidente do Sindicato dos Comerciantes de São João de Meriti Sérgio Claro e família; representante do SESC de São João de Meriti, Roberto Barcelos; presidente da Fecomércio-RJ Antonio Florencio de Queiroz Junior e esposa, deputado estadual Valdecy da Saúde e a esposa Jacqueline França Débora Vitória

O evento ainda contou com a chegada do Papai Noel e com a apresentação da Orquestra Sinfônica da Baixada.



A meritiense Maria Antônia Pereira, de 68 anos, doméstica, participou da celebração e elogiou o município: “Estou encantada por esse evento, nunca tinha presenciado algo assim, que se repita todos os anos! Para nós que moramos aqui é uma novidade muito boa, esperamos que o prefeito faça muito mais. Já estivemos na Prefeitura pedindo mais coisa para o município, mas sabemos que nem tudo depende só dele. Deixo aqui os meus sinceros parabéns para todos os envolvidos nessa ação.”



Estiveram presentes na solenidade parte do secretariado, alguns vereadores, o pároco da Paróquia São João Batista, Frei Vanderley, o presidente do Sindicato dos Comerciantes de São João de Meriti Sérgio Claro, o representante do SESC de São João de Meriti Roberto Barcelos e o presidente da Fecomércio-RJ Antonio Florencio de Queiroz Junior.