Campanha '16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher' em Meriti - Divulgação

Campanha '16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher' em MeritiDivulgação

Publicado 13/12/2021 16:58

Na busca de alertar e proteger as cidadãs meritienses, a campanha ‘16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher’, que teve início em 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, foi encerrada na última sexta-feira (10), na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura de São João de Meriti.



A ação contou com rodas de conversa e apresentações. As participantes receberam orientações sobre a importância de não se calarem diante de qualquer tipo de agressão.



“Quando a mulher não consegue ir até a delegacia, que é o primeiro passo que ela tem que dar, ela vai até o Centro de Atendimento Especializado a Mulheres Vítimas de Violência (CEAM). Ao chegar ela será acolhida e terá todo um acompanhamento com assistente social e psicólogo. Nós estamos todos os dias ali para atender as mulheres”, disse a superintendente do CEAM, Liliane Castro.



Superintendente do CEAM Meriti, Liliane Castro Divulgação

A pasta reforça que em caso de violência disque 180 ou procure o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) de São João de Meriti que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, 122, Vilar dos Teles.



O projeto foi realizado pela Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial.