Meriti anuncia cancelamento de festas do Réveillon 2022 - Reprodução/ Twitter

Meriti anuncia cancelamento de festas do Réveillon 2022Reprodução/ Twitter

Publicado 10/12/2021 21:53

As festividades de rua do réveillon 2022 foram canceladas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O prefeito Doutor João anunciou nesta quinta-feira (9), em suas redes sociais, que devido ao surgimento e avanço de mais uma variante da covid-19, o município não promoverá festas públicas de fim de ano.

“Após reunião em nosso gabinete, e em comunicação com o 21º BPM, nós resolvemos e publicamos um decreto em que proibi qualquer atividade festiva em via pública”, disse o prefeito de Meriti.

Ainda segundo o chefe do executivo, um dos motivos para tal decisão é as grandes festas que a pasta vinha produzindo, como o encontro com Papai Noel, que reunia em praças públicas cerca de 5 mil moradores. Neste momento, o objetivo do município é evitar aglomerações.

“Vamos valorizar a saúde dos nossos munícipes. A saúde vem em primeiro lugar”, afirmou Dr. João.

Outras cidades da Baixada, como Nova Iguaçu, Belford Roxo e Duque de Caxias, também cancelaram os eventos, evitando a contaminação de doenças e a proliferação da gripe, por exemplo.