Publicado 22/12/2021 23:39

No Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, dia 22, o município de São João de Meriti divulgou o mais recente levantamento com o número de vacinados contra a covid-19 na cidade. Segundo o balanço, 263.200 pessoas receberam a primeira dose, 192.500 receberam as duas doses ou a dose única. Os dados da dose adicional não foram apresentados.

Ainda segundo a atualização, a cidade não registrou novos óbitos por covid-19. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 17.157 casos positivos e 1.415 casos de óbitos.

Ao todo, 15.739 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 5 e podem ser descartados 5251 casos.

Os bairros com maior número de casos registrados, até o momento, são: Vilar dos Teles, 257 casos, Centro, 228 casos e Coelho da Rocha com 143 casos. A maioria dos registros, 15.324, não teve sua localidade informada.