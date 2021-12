Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - Reprodução / Internet

21/12/2021

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) está oferecendo 100 vagas para o acesso de professores das redes públicas de Meriti e Caxias aos cursos de graduação de Pedagogia, Geografia e Matemática da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF). As inscrições estão abertas até o dia 5 de janeiro.



As vagas foram distribuídas da seguinte maneira: Geografia (26 vagas para Duque de Caxias, 14 para São João de Meriti); Matemática (15 para Duque de Caxias e 5 para São João de Meriti); e Pedagogia (20 para Duque de Caxias e 20 para São João de Meriti).



Terão direito de pleitear o acesso às vagas os servidores públicos das Prefeituras conveniadas que atendam aos seguintes pré-requisitos estabelecidos pela Lei nº 478, de 30 de agosto de 2017: serem professores da rede pública municipal, que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos três anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação.



Todos os candidatos que atendam aos pré-requisitos, por meio de documentação comprobatória apresentada no ato da matrícula, terão direito ao preenchimento das vagas oferecidas.



Segundo diretrizes do processo seletivo, caso o número de candidatos inscritos seja superior ao número de vagas oferecidas, será realizado um sorteio público para o preenchimento das mesmas.