A 5ª edição do Festival Nacional da Arte Capoeira (Fenacap) foi realizada em São João de Meriti - Beto Franzem

A 5ª edição do Festival Nacional da Arte Capoeira (Fenacap) foi realizada em São João de MeritiBeto Franzem

Publicado 21/12/2021 12:34

Com o tema “A preservação do meio ambiente para a continuidade da capoeira", a 5ª edição do Festival Nacional da Arte Capoeira (Fenacap) foi realizada durante o fim de semana na Escola Municipal Jansen Pereira de Melo, em São João de Meriti. O evento contou com rodas culturais, confecção de instrumentos musicais, empreendedorismo cultural e a consagração de mestre capoeiristas, além da participação de mestres consagrados e da Prefeitura de São João de Meriti que apoiou a ação.



O secretário de Ambiente e Sustentabilidade, André Mazzoni, destacou a importância do evento na vida das crianças e adolescentes do município e Rodrigo Pit, líder de governo na Câmara, que representou o prefeito Dr. João durante o evento, destacou a importância da preservação da cultura afro-brasileira.



Marcelo Faustino de Paula, mestre Zulu e André Luiz Mazoni, Secretário Municipal de Ambiente e Sustentabilidade Beto Franzem

O Fenecap teve início na França e encerrou em Meriti, recebendo alunos e mestres de diversos estados e países. Idealizador desta edição, Marcelo Faustino de Paula, mais conhecido como mestre Zulu, nascido e criado no Morro do Conceito, em São João de Meriti, contou que o objetivo do evento é mostrar ao meritiense o tamanho da riqueza e a importância da capoeira.



“Estamos fazendo história com a realização desse evento e dando exemplo para todo o Brasil, de como se faz políticas públicas para o bem da população. Gostaria de agradecer ao nosso prefeito Dr. João, ao deputado estadual Valdecy da Saúde e aos secretários Márcio Reis e André Mazzoni por toda ajuda prestada à realização de tudo isso”.