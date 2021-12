O atleta Lucas Dutra Monteiro, 30 anos, campeão sul-americano de kickboxing 2021 - Deborah Vitória

Publicado 19/12/2021 13:00

Morador do bairro Jardim Meriti e professor de Educação Física, o atleta Lucas Dutra Monteiro, 30 anos, foi campeão sul-americano de kickboxing 2021. O meritiense entrou para o ranking de melhor atleta do Rio de Janeiro na modalidade no point faith. O 12º Campeonato Sul-americano de Kickboxing foi realizado em Cascavel, no Paraná.



De volta para Meriti, o atleta enfatizou o quanto o esporte é enriquecedor e capaz de mudar a realidade de muitos jovens:



“Poder representar minha cidade em um evento internacional é de suma importância, eu levei um aluno meu também para competir e percebo o quanto o esporte é enriquecedor e capaz de mudar a realidade dos jovens. Gostaria de agradecer ao prefeito e ao deputado Valdecy da Saúde por não medirem esforços na hora de abraçar ações esportivas e por proporcionar aos jovens a possibilidade de representar a Baixada em outros estados”.



Incentivador do esporte no município, o secretário Dinho Meriti declarou: “Para nós é muito importante ser representado fora dos limites do nosso estado, isso é o reconhecimento de todo nosso esforço e trabalho, não tem como deixar de parabenizar o nosso professor Lucas e isso serve de incentivo para que as crianças e adolescentes possuam uma referência local”.



Por fim, o campeão sul-americano de kickboxing 2021 prestou uma homenagem ao mestre Batista, que faleceu poucos dias antes da competição.



“Dedico essa vitória ao meu mestre Batista que me acompanhou durante 15 anos e infelizmente faleceu poucos dias antes da minha competição”, declarou o atleta Lucas Dutra.