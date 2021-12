Área de lazer da Praça do Morro do Embaixador, em São João de Meriti - Deborah Vitória

Publicado 20/12/2021 18:17

Após passar por uma intensa obra de construção, a Praça do Morro do Embaixador, em São João de Meriti, foi inaugurada e liberada para a população. O local agora tem iluminação, quadra, área de lazer, brinquedos e aparelhos de ginástica.



Ao longo do ano outras comunidades também foram contempladas com asfalto, urbanização, iluminação, infraestrutura e diversas melhorias, como o Morro da Perereca, Morro Azul, Morro do Castelinho, Morro do Prefeito, Morro do Pau Branco e Vila Ruth.



“Estamos realizando um trabalho jamais visto na história do município e não posso deixar de agradecer ao governador Claúdio Castro pelo apoio irrestrito que ele tem dado a Meriti. O nosso governo tem sido bem ambicioso, pois estamos levando asfalto, saneamento e qualidade de vida para nossos munícipes e sendo assim estamos investindo em qualidade de vida e urbanização em todos os morros do município”, declarou o prefeito Dr. João.



O evento de inauguração contou com a participação do prefeito, da maioria do secretariado e dos vereadores Dudu Padrinho, Renato Pimenta, Rogério Fernandes e Rodrigo Pit.



Para o subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Marcelo Rosa, a construção da Praça do Morro do Embaixador é de suma importância, pois é a única área de lazer que os moradores locais possuem.