Prefeito de Meriti, Dr. João, em visita ao novo galpão da Secretaria de Saúde - Divulgação

Publicado 21/12/2021 13:51 | Atualizado 21/12/2021 14:57

A Secretaria de Saúde de São João de Meriti encerra o ano de 2021 com duas grandes conquistas, tanto para a pasta quanto para a população. Na primeira, o Prefeito Dr. João apresentou, via rede social, o andamento das obras de reforma do novo galpão da secretaria. No local, que será inaugurado em breve, funcionará a farmácia central e o almoxarifado de saúde.



“Um galpão amplo, seguro e confortável para todos. Brevemente estaremos inaugurando. Mais um grande avanço da Saúde de São João de Meriti”, comentou Dr. João.



O local receberá a farmácia central e o almoxarifado de saúde do munícipio Divulgação

Balanço



Com a participação de representantes e do prefeito, a Saúde de Meriti realizou uma reunião, na manhã de ontem (20), para apresentar o balanço anual das ações e resultados da pasta.



“Fiquei muito feliz com o resultado e certo de que seguimos no caminho do desenvolvimento e da melhora de qualidade de vida da nossa população”, reforçou o chefe do executivo.