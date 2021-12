A ação do 21º BPM passou pelo Jardim Metrópole e Vilar dos Teles - Divulgação

Publicado 22/12/2021 22:22 | Atualizado 22/12/2021 22:23

O 21º BPM realizou mais uma ação para retirada de barricadas erguidas por criminosos nas entradas das comunidades do Jardim Metrópole e Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Ao todo, mais de 8 toneladas foram removidas.



A ação contou com a participação de oito policiais, caminhões e retroescavadeiras para retirada do entulho e desobstrução das ruas. A PM reforçou que vai continuar combatendo esta prática, que tem o intuito de preservar o direito de ir e vir de toda população.



Segundo os agentes, o intuito destas ações é permitir o direito de ir e vir de toda população: " Disciplina é a diferença entre fazer o que você quer agora e fazer o que você mais quer na vida. Você pode superar o que muitos chamam de impossível por simplesmente ter uma determinação maior que a de todos eles", destacou o Batalhão de Meriti em post.