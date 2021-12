Os feitos do deputado contou com a parceria do governador Claudio Castro e apoio do prefeito Dr. João e o secretário executivo Márcio Reis - Divulgação

Os feitos do deputado contou com a parceria do governador Claudio Castro e apoio do prefeito Dr. João e o secretário executivo Márcio ReisDivulgação

Publicado 21/12/2021 20:47 | Atualizado 21/12/2021 21:17

Não é novidade que o ano de 2021 foi desafiador para toda a população. As prefeituras de diversos municípios enfrentaram uma crise política, financeira e sanitária. Em São João de Meriti não foi diferente. Mesmo com tantos empecilhos e dúvidas, o Formigueiro das Américas encerra o ano como destaque na Baixada Fluminense, tendo em vista as grandes empresas e empreendimentos que abriram filiais na cidade, gerando mais empregos para os moradores, bairros antes esquecidos que agora estão totalmente pavimentados e uma população que recebeu total cuidado por parte de seus representantes.



Destaque na cidade, o deputado estadual Valdecy da Saúde é uma das principais figuras para tal resultado. O parlamentar conseguiu trazer recursos para os munícipes, ouviu os moradores com seu Gabinete Itinerante, que passou por sete bairros da cidade, e conheceu de perto as necessidades de seu povo.



“Foi um ano de muita esperança por que conseguimos vacinar grande parte da população e estamos em um período mais suave, com a graça de Deus. Trabalhei incansavelmente para buscar parcerias e indicações que vão mudar a qualidade de vida do morador Fluminense”, comentou Valdecy.

No noroeste do Rio, o deputado viu a realidade dos pequenos agricultores e traçou metas com o poder executivo para melhorar a região com infraestrutura, maquinaria e cursos de capacitação. No Vale do Paraíba, visitou o município de Quatis onde também entendeu as necessidades locais.



De volta para os bons frutos de Meriti, o Gabinete Itinerante percorreu vários bairros ouvindo sugestões de mais de 700 moradores, sem contar com o pacote de obras de drenagem e revitalização indicadas pelo deputado com a parceria do governador Claudio Castro e conduzido pelo prefeito Dr. João e o secretário executivo Márcio Reis, que pode ser visto em vários bairros como o Centro, Grande Rio e Parque José Bonifácio.



Valdecy da Saúde também se destacou como um dos mais atuantes deputados da Alerj. Criou projetos de lei que mudam a qualidade de vida das pessoas como o projeto de lei 1.452/19, onde as estações de trem deverão ter letreiros que indiquem horários de partida para garantir a compreensão dos deficientes auditivos e o projeto de lei 4076/2021 que cria um cadastro estadual de informações sobre o combate da violência contra a mulher.



“O ano de 2022 promete ser mais um ano difícil e de muito trabalho e é por isso que estamos neste jogo, buscando sempre o melhor para a população de Meriti e do Estado” finalizou o deputado.