Com ele, os agentes encontraram farta quantidade de material entorpecente, uma pistola e dois rádios transmissores - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 10/12/2021 13:13 | Atualizado 10/12/2021 13:18

Policias Militares do 21º BPM prenderam, nesta quinta-feira, 9, um homem suspeito de trabalhar para o tráfico de drogas em São João de Meriti, na Baixada fluminense. Com ele, os agentes encontraram farta quantidade de material entorpecente, uma pistola e dois rádios transmissores.



Segundo informações do 21º BPM, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava em patrulhamento entre as ruas Pinto Duarte e Jesuíno de Andrade, no bairro São Mateus, quando avistou o indivíduo em atitude suspeita.



Com a aproximação da equipe, o homem, que não teve a identidade divulgada, tentou empreender fuga, mas foi alcançado.



Diante dos fatos, o material apreendido e o criminoso foi encaminhado a 54ª DP, em Belford Roxo, para registro.