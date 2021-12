Melhoria no abastecimento de São João de Meriti é tema de encontro entre vereadores e Águas do Rio - Divulgação

Publicado 09/12/2021 18:09

Nos próximos cinco anos, a Águas do Rio, nova empresa responsável pelo abastecimento em Meriti, vai investir mais de R$ 91 milhões em melhorias na cidade. Vereadores de São João de Meriti receberam representantes para uma reunião sobre as ações que a concessionária vem desenvolvendo no município.



A primeira intervenção realizada neste primeiro mês de operação é a restauração do reservatório de Vilar dos Teles. O diretor-superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jacomini, comentou: “Começamos a restaurar o reservatório de Vilar dos Teles, que beneficiará mais de 40 mil meritienses. E é apenas o começo. Vamos trabalhar diuturnamente para que o povo de São João seja realmente feliz com a água”.



Segundo a empresa, em apenas 10 anos, o acesso à água tratada será universalizado. Todos os moradores da cidade terão o abastecimento regular.



O vice-presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Amilton Domingos, conhecido como Miltinho, destacou a importância do encontro. “Compreendemos o que a empresa pretende, tanto na parte dos recursos que serão investidos na cidade, bem como no cuidado em minimizar o impacto financeiro, principalmente nas áreas mais carentes, com o implemento da tarifa social”, afirmou.



O encontro ainda foi uma oportunidade de reforçar as metas da concessionária. “É mais saúde, dignidade e qualidade de vida aos moradores. Isso é o que nos motiva”, finaliza Jacomini.