Material apreendido pelo 21º BPM durante operação no Parque Analândia - Divulgação/ 21º BPM

Material apreendido pelo 21º BPM durante operação no Parque Analândia Divulgação/ 21º BPM

Publicado 08/12/2021 21:57 | Atualizado 08/12/2021 22:01

Uma perseguição policial a criminosos que estavam praticando roubos no bairro Parque Analândia, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, terminou com dois assaltantes presos, sendo um deles baleado e encaminhado ao Hospital Municipal de Meriti. Os presos foram identificados como Marcelo Oliveira da Silva Júnior e Pedro Ricardo Gomes Muniz.



Segundo informações do 21º BPM, uma equipe do Subsetor Charlie foi solicitada para verificar uma denúncia de roubos na região do Parque Analândia. De imediato, com intensificação do patrulhamento, agentes tiveram a atenção voltada para dois indivíduos em uma moto que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga.



Na perseguição, os indivíduos efetuaram disparos contra a equipe, que revidou a injusta agressão, alvejando um dos criminosos, Pedro Ricardo.



O criminoso ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal de São João de Meriti, e logo após direcionado a 54ª DP, em Belford Roxo, onde foi preso junto com o parceiro Marcelo Oliveira.



O 21º BPM apreendeu uma pistola da Marca Taurus numeração suprimida Cal. 380, e um Bloqueador de sinal para GPS.

Na operação, o 21º BPM apreendeu uma pistola da Marca Taurus Divulgação/ 21º BPM