Uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos durante operação - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 07/12/2021 22:10

Policiais Militares do 21º BPM foram atacados com disparos de armas de fogo efetuados por criminosos no Morro do Amor, em São João de Meriti, Baixada Fluminense.



Segundo dados do 21º BPM, uma equipe do GAT estava em patrulhamento, para coibir o roubo de cargas e veículos, quando teve a tenção votada para um veículo que, ao percebeu a aproximação da viatura, realizou os disparos e apreendeu fuga.



O Batalhão confirma que agentes revidaram a injusta agressão, vindo a ferir um dos criminosos que estava dentro do automóvel.



O homem ferido, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Meriti. Uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos.



Por fim, os acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia e permaneceram presos.