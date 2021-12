Plano Municipal de Saúde será discutido nesta quinta-feira (8) em Meriti - Divulgação

Publicado 08/12/2021 20:26

Com foco na importância do controle social e implementação de políticas públicas, o Plano Municipal de Saúde de São João de Meriti será discutido em uma grande reunião nesta quinta-feira (8), às 18h, no Centro de Formação Marinheiro João Cândido, no bairro Jardim Meriti. O evento reunirá a população e representantes.



“Nós precisamos nos unir e reunir para juntos pensarmos que saúde pública queremos em nossa cidade. Somos nós os usuários do SUS que sabemos as reais dificuldades e carências no cotidiano dos atendimentos de saúde pública”, ressalta o coordenador do Fórum de Saúde Meriti, Luiz Carlos Careca.



Segundo a organização, o encontro será gratuito e aberto pra toda população.



“Estamos convocando toda a população para participar. A participação é fundamental para melhorarmos a qualidade dos serviços de saúde pública. Precisamos valorizar o SUS e contribuir para que o sistema se aperfeiçoe”, defende o secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde, Alfredo Marangoni.



O local do encontro, o Centro de Formação Marinheiro João Cândido fica na rua Heloísa Pacheco de Lima, 225, no bairro Jardim Meriti. O ponto de referência é à Praça “Gil”.