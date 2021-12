Documento prevê chuva acima da média nos reservatórios das regiões - Reprodução Internet

Documento prevê chuva acima da média nos reservatórios das regiõesReprodução Internet

Publicado 07/12/2021 17:47

Com o aumento de chuvas na cidade do Rio, a Defesa Civil alertou a população para que fiquem atentos para possíveis imprevistos. Em Meriti, na Baixada, os próximos dias serão nublados e com chuvas a qualquer hora. De acordo com o Climatempo, a probabilidade de temporal é de 85%.



Na noite desta terça-feira, dia 7, a previsão é de chuva forte, com temperatura mínima de 23ºC e máxima de 26ºC. Amanhã, quarta-feira (8), a temperatura na cidade permanece baixa, mínima de 21°C e máxima de 25°C.



Já na quinta-feira (9), as chances de temporal diminuem, chegando a 75%. Neste dia, a mínima é de 22ºC e máxima de 27ºC.



Segundo o Climatempo, o tempo deve melhorar na sexta. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Mínima de 22 e máxima de 29.