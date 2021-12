O Grande Rio fica em São João - Divulgação

Publicado 09/12/2021 18:52

Com a campanha “Natal muito mais Natal”, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, presenteará seus clientes com um panetone da Casa Suíça e, para aqueles que realizarem compras no empreendimento, concorrerão a um super carro 0KM. Para participar, os visitantes precisam juntar R$ 300,00 em notas fiscais das lojas participantes para ganhar um número da sorte, ou doar 1kg de alimento não perecível para receber um número da sorte extra.



Evidenciando a importância de uma data especial, nos finais de semana de dezembro, o Shopping vai promover apresentações circenses da companhia Up Leon com desfiles pelos corredores do empreendimento, além de ativações digitais como o envio de cartões de Natal virtuais, uma releitura do tradicional envio de cartões impressos.



Todos os ambientes são gratuitos e contam com uma decoração especial. A campanha vai até o dia 29 de dezembro e a troca dos panetones é válida enquanto durarem os estoques.



O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, em São João de Meriti.