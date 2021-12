O evento será realizado no Jardim Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 09/12/2021 22:33

A Prefeitura de São João de Meriti, com o apoio da Subsecretaria de Proteção e Bem-estar Animal, promove nesta sexta-feira, 10 de dezembro, mais um dia da Campanha de Vacinação Antirrábica itinerante. A imunização acontecerá no bairro Jardim Meriti, em frente ao C. E. Duque Costa, das 10h às 16h.

A organização reforça que mesmo que o pet não tenha acesso à rua ou até mesmo contato com outros animais, manter as vacinas em dia é essencial. A população que for até o posto de vacinação vai precisar manter as medidas sanitárias contra o coronavírus, como uso da máscara, distanciamento social e, se possível, apenas uma pessoa deve levar o animal.

A Campanha tem como objetivo imunizar cães e gatos contra a raiva, que pode também afetar o ser humano e por isso os cuidados devem ser redobrados.

Nesta semana, outras três localidades receberam a campanha: Jardim Íris, Venda Velha e Parque Alian. Cuide da saúde do seu pet e de sua família, faça sua parte e compareça ao ponto nesta sexta (10).