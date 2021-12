A população pode enviar mensagem via WhatsApp 99973-4333, para solicitações de serviços - Divulgação

Publicado 28/12/2021 00:22

Nesta segunda-feira (27), agentes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semob) iniciaram a operação Tapa-Buraco e o recapeamento asfáltico nas principais Avenidas de Tomazinho e São Matheus, em São João de Meriti. Ruas de São Mateus também receberam a limpeza, capina e varrição. As atividades foram supervisionadas pela vereadora Letícia Costa.



“Hoje conquistamos mais uma vitória com o apoio do nosso Deputado Estadual Valdecy da Saúde, do nosso Prefeito Dr. João, do nosso Secretário Executivo Márcio Reis e o nosso Secretário de Serviços Públicos Joãozinho. Estamos desde Tomazinho até o Centro de São João, com passagem pela Avenida Tancredo Neves, realizando o serviço de tapa-buraco e recapeamento de algumas ruas que estavam danificadas, entregando o direito de ir e vir”, comentou a vereadora.



A pasta informou que a Semob está realizando intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação.



