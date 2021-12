Uma pistola, um carregador e doze munições intactas foram encontrados com os indivíduos e apreendidos - Divulgação/ 21º BPM

Uma pistola, um carregador e doze munições intactas foram encontrados com os indivíduos e apreendidosDivulgação/ 21º BPM

Nesta quinta-feira (23), integrantes de um grupo criminoso foram presos por policiais militares do 21º BPM após reagirem a uma abordagem e atirar contra os agentes no bairro São Mateus, em São João de Meriti. Um suspeito foi baleado.

Segundo informações do Batalhão, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava em patrulhamento pela rua Jorge Nanhay quando avistou indivíduos em atitudes suspeitas. Com a aproximação da viatura, os criminosos efetuaram disparos contra os policiais.



Após cerco tático, os agentes conseguiram alcançar os suspeitos e prendê-los. Uma pistola, um carregador e doze munições intactas foram encontrados com os indivíduos e apreendidos.



A equipe do 21º BPM confirma que prestou auxilio ao criminoso ferido, que posteriormente foi encaminhado à Delegacia de Polícia.