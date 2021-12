Prefeitura de São João de Meriti - Divulgação/PMSJM

Publicado 23/12/2021 19:44

A previsão do tempo para a véspera e feriado de Natal em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, será de sol com muitas nuvens que ocasionará em pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. De acordo com o Climatempo, a probabilidade de temporal é de 90%, nesta sexta-feira (24).



Na véspera de natal, a previsão é de chuva forte, com temperatura mínima de 23ºC e máxima de 26ºC. No sábado (25), a temperatura na cidade permanece baixa, marcando mínima de 22°C e máxima de 27°C. O dia amanhece com algumas nuvens e nevoas, a probabilidade de chuva diminui.



Já no domingo (26), as chances de temporal pela manhã são poucas, chegando a 0%. Neste dia, a mínima é de 21ºC e máxima de 31ºC.



Festividades canceladas



As festividades de rua do réveillon 2022 foram canceladas em São João de Meriti. Devido ao surgimento e avanço de mais uma variante da covid-19, o município não promoverá festas públicas de fim de ano.



Segundo o prefeito Doutor João, um dos motivos para tal decisão é as grandes festas que a pasta vinha produzindo, como o encontro com Papai Noel, que reunia em praças públicas cerca de 5 mil moradores. O objetivo do município é evitar aglomerações.



“Vamos valorizar a saúde dos nossos munícipes. A saúde vem em primeiro lugar”, afirmou Dr. João.