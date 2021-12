Da esq. para a dir.: Drº Malu; secretário de Educação, José Carlos; Prefeito Dr° João; deputado estadual Valdecy da Saúde, subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Marcelo Rosa e a diretora da Escola, Cleide Quintas - Deborah Vitória

Da esq. para a dir.: Drº Malu; secretário de Educação, José Carlos; Prefeito Dr° João; deputado estadual Valdecy da Saúde, subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Marcelo Rosa e a diretora da Escola, Cleide Quintas Deborah Vitória

Publicado 23/12/2021 21:36

A Prefeitura de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Educação, reinaugurou a nona unidade escolar do ano de 2021, a Escola Municipal Edilberto Ribeiro de Castro, no Parque Araruama, passou por uma grande reforma.



A equipe de infraestrutura realizou a instalação de novos reservatórios superiores, novo telhado, manutenção no reservatório inferior, polimento do piso, revitalização das paredes, tetos e esquadrias, além da reforma total da quadra poliesportiva.

Escola Municipal Edilberto Ribeiro de Castro, no Parque Araruama Deborah Vitória

O prefeito, Dr. João comentou como é satisfatório reinaugurar mais uma escola: “Não tem preço entregar aos nossos alunos e aos profissionais uma aparelhagem como essa para levar ensino de qualidade as nossas crianças”.



Cerca de 300 alunos do Pré II e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental ganharam novas salas com nova pintura e alambrados. Segundo a pasta, no prédio anexo, houve a conclusão da construção de uma área de recreação coberta e de três novas salas, que irão possibilitar a abertura de mais turmas para atender a um número maior de alunos.



O secretário de Educação, José Carlos agradeceu a toda equipe pelo trabalho em conjunto realizado pela secretaria e pelos resultados, como entregar um equipamento como esse aos meritienses.



O deputado estadual, Valdecy da Saúde e o secretário de Educação, José Carlos Deborah Vitória

O deputado estadual Valdecy da Saúde discursou sobre a importância de São João de Meriti evoluir na educação: “Essa pasta é importante, pois é daqui que todos nós saímos, é aqui que o nosso caráter é formado”, finalizou.