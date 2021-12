De acordo com o Climatempo, a probabilidade de temporal é de 85% - Pixabay

Publicado 28/12/2021 20:59

A previsão do tempo para os últimos dias de 2021, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, será de sol, muitas nuvens e chuvas a qualquer hora do dia. De acordo com o Climatempo, a probabilidade de temporal é de 85%.



Nesta quarta-feira, dia 29, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperatura mínima de 24ºC e máxima de 28ºC. Na quinta (30), a temperatura na cidade permanece baixa, marcando mínima de 23°C e máxima de 27°C, o tempo segue instável.



Já no último dia do ano (31), as chances de temporal aumentam, chegando a 90%. Neste dia, a mínima é de 23ºC e máxima de 28ºC.



Alerta Defesa Civil



A população de São João de Meriti já pode realizar o cadastramento no serviço de SMS da Defesa Civil. A ferramenta é gratuita e facilita a troca de informações. Segundo a pasta, sempre que houver risco de chuva forte ou de desastres, os agentes responsáveis irão encaminhar um aviso via SMS.



Para os próximos dias a equipe solicita pessoas que moram em áreas de risco que fiquem atentas aos alertas emitidos pela Defesa Civil. Para se cadastrar, basta enviar o CEP de interesse através do número 40199.