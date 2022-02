Vacinação contra covid em São João de Meriti - Divulgação

Vacinação contra covid em São João de MeritiDivulgação

Publicado 19/02/2022 07:58

São João de Meriti convoca toda a população para se vacinar contra a covid-19 neste sábado (19). O município segue imunizando moradores a partir de 18 anos de idade, aplicando a dose de reforço, e maiores de 12 anos com a primeira e segunda doses. Crianças sem e com comorbidade e deficiência de 5 a 11 anos de idade já podem receber a vacina.



Público-alvo: crianças sem e com comorbidade e deficiência de 5 a 11 anos de idade

Horário da vacinação: repescagem aos sábados na Paróquia Nossa Senhora da Glória: das 8h às 12h



Documentos necessários: RG, CPF ou cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Nos casos das crianças com comorbidade e com deficiência, apresentar laudo médico ou documento que comprove a condição. Todas as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.



Público-alvo: maiores de 12 anos



Sábados, das 8h às 12h (apenas no Centro de Saúde Aníbal Viriato e na Paróquia Nossa Senhora da Glória)



Documentos: identidade com foto e CPF ou cartão do SUS para a vacinação. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.