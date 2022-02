Da esquerda para a direita: secretário executivo Marcio Reis, Dr. João, governador Claudio Castro, presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto, e Valdecy da Saúde - Divulgação

No início da tarde de hoje (23), na sede do PL (Partido Liberal) em Brasília, autoridades e representantes de São João de Meriti participaram da cerimônia de assinatura para filiação do prefeito Dr. João e o secretário executivo Marcio Reis ao partido, e estiveram reunidos com a deputada federal Soraya Santos, para buscar melhorias para a cidade.



Na ocasião, foram discutidos vários assuntos, principalmente, sobre as emendas de bancada dos parlamentares do partido no RJ. O deputado Valdecy da Saúde participou de algumas reuniões com autoridades federais para a criação de metas e melhorar a qualidade de vida do povo de Meriti.



“Estas emendas já estão transformando, para melhor, a qualidade de vida do povo do nosso estado e, em especial, de São João de Meriti”.

Deputado Valdecy da Saúde em reunião com autoridades Divulgação

Valdecy da Saúde sinaliza sua filiação ao PL "Vou esperar a janela abrir para os parlamentares e vou fazer parte do PL, esta é uma decisão consolidada", acrescentou.



A reunião contou com a presença do presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto, o deputado federal e presidente regional do PL no Rio de Janeiro, Altineu Côrtes, o governador Cláudio Castro, também filiado ao partido, Dr. João e Márcio Reis.