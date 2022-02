Secretário executivo Marcio Reis, Prefeito Dr. João, Secretário de Educação, José Carlos, Antenor Lopes Martins Junior, Sra. Marlene Barbosa Martins e Valdecy da Saúde - Divulgação

Com retorno do ano letivo programado para 7 de março, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou a Creche Municipal Professor Antenor Lopes Martins, na comunidade do Gato Preto, em Éden. A unidade tem capacidade para atender 220 crianças, e foi um pedido dos moradores. O prédio recebeu melhorias em sua estrutura, nova pintura, iluminação de LED, entre outras novidades.



Antes, no local, havia as ruínas de uma escola estadual abandonada (Professor Lourenço Filho). O terreno estava cheio de lixo e era foco de ratos, baratas e mosquitos. Agora, com a reforma da unidade, os alunos poderão aproveitar novos espaços de estudo, além de equipamentos e profissionais qualificados.



A unidade tem capacidade para atender 220 crianças, e foi um pedido dos moradores Divulgação

Confiante, Valdecy da Saúde agradeceu ao prefeito Dr. João, o secretário executivo Márcio Reis e deputados federais pela construção da creche e enfatizou que a união com o governador Cláudio Castro já está dando frutos. Também reiterou a importância de assumir o cargo de vice-prefeito:



"Eu tenho que estar aqui, ao lado deles, do prefeito, secretários, vereadores para ajudar a administrar e a gerenciar as enormes obras de melhorias para a nossa população que estão vindo ainda este ano: duplicação de viaduto, agulha da Linha Vermelha, FAETEC, Centro de Reabilitação, revitalização de todo o Grande Rio, asfalto e drenagem nos bairros. Por isso, já solicitei à Câmara de Vereadores ser empossado, de imediato, vice-prefeito de São João de Meriti".



Confira outras novidades da nova Creche Municipal



Com 6 meses de obras, a Creche Municipal Professor Antenor Lopes Martins recebeu reforço estrutural do prédio e contenção de encosta, instalações hidráulicas e elétricas, pavimentação interna em granitina, pavimentação externa, revestimentos cerâmicos de banheiros, cozinha e refeitório, tetos rebaixados em gesso, pintura interna e externa, cobertura do prédio em telhas metálicas com isolamento térmico, pátio coberto para recreação, esquadrias de alumínio com pintura eletrostática e vidros temperados com grade de proteção, luminárias de LED em todos os ambientes, banheiros infantis, lactário e berçário executados respeitando as normas técnicas vigentes, todos os ambientes climatizados e brinquedos infantis.

São João de Meriti ganha nova creche municipal totalmente reformada Divulgação

Essa é a segunda inauguração realizada este ano. A diretora da unidade chama-se Geisy Fernandes de Oliveira.



Quem foi Antenor Lopes Martins?



O Professor viveu boa parte de sua vida na cidade de São João de Meriti, onde se casou em 1972 na Igreja Nossa senhora das Graças, em Agostinho Porto, com a Sra. Marlene Barbosa Martins, moradora do município. Dessa união nasceram 3 filhos, um deles o Delegado da 14ª Delegacia de Polícia do Leblon e responsável pelas investigações do assassinato do menino Henry Borel, Antenor Lopes Martins Junior.

Da esquerda para a direita: Valdecy da Saúde, Antenor Lopes Martins Junior, Dr. João, Márcio Reis Divulgação



Lecionou no tradicional colégio São Pedro de Alcântara, atual Fluminense e posteriormente na rede estadual. No início da década de 1980 foi um dos primeiros membros do Rotary Club de São João de Meriti, em Vilar dos Teles. Antenor Lopes Martins faleceu no dia 11 de outubro de 2008, aos 66 anos, em decorrência de um aneurisma.