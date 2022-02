Creche Municipal Professor Antenor Lopes Martins, no bairro de Éden - Divulgação

Publicado 20/02/2022 12:00

Nesta segunda-feira, dia 21, a Prefeitura de São João de Meriti inaugura a Creche Municipal Professor Antenor Lopes Martins, no bairro de Éden. Segundo a pasta, a unidade tem capacidade para atender 250 crianças e foi um pedido dos moradores.



Antes, no local, havia as ruínas de uma escola estadual abandonada (Professor Lourenço Filho). O terreno estava cheio de lixo e era foco de ratos, baratas e mosquitos.



Em 2020, a equipe do RJMóvel (TV Globo) esteve, pelo menos, duas vezes na unidade e cobrou uma ação da prefeitura, mesmo sendo de responsabilidade do governo do estado.



Segundo reportagem de 2017, moradores da região afirmavam que a área externa da escola estava com mato alto e poucos cuidados, aumentando o risco de proliferação do Aedes Aegypt.



Agora, com a reforma da unidade, os alunos poderão aproveitar novos espaços de estudo, além de equipamentos e profissionais qualificados.