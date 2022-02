Shopping Grande Rio em São João de Meriti - Divulgação

Shopping Grande Rio em São João de Meriti

Publicado 19/02/2022 12:30

O Shopping Grande Rio, localizado em São João de Meriti, está recebendo doações de água mineral, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, fraldas infantis e geriátricas, alimentos não perecíveis, roupas de cama e banho, calçados e peças de vestuário femininas e masculinas de todos os tamanhos para ajudar as vítimas da chuva que assolou a cidade de Petrópolis na tarde de terça, dia 15. Os clientes podem entregar as doações no SAC.



Outros shoppings da rede também recebem as doações em diferentes regiões do município e área metropolitana do Rio de Janeiro. São eles: Caxias Shopping (Duque de Caxias), Bangu Shopping (Bangu), Carioca Shopping (Vila da Penha), Passeio Shopping (Campo Grande), Pátio Alcântara (Alcântara), Santa Cruz Shopping (Santa Cruz), Shopping Leblon (Leblon), São Gonçalo Shopping (São Gonçalo), Via Parque Shopping (Barra da Tijuca) e Recreio Shopping (Recreio). O Boulevard Shopping Campos, na cidade de Campos, também está recebendo doações.



O Shopping Grande Rio está localizado na Rua Maria Soares Sendas 111, em São João de Meriti. Pra mais informações, Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2325.

