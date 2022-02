SAMU de São João de Meriti segue trabalhando em Petrópolis - Divulgação

SAMU de São João de Meriti segue trabalhando em Petrópolis Divulgação

Publicado 21/02/2022 20:47 | Atualizado 21/02/2022 21:04

Agentes do SAMU de São João de Meriti seguem trabalhando para apoiar ações e vítimas das chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo informações da prefeitura, já são quase 120 horas de muito empenho e dedicação da equipe.



Além do SAMU de Petrópolis e do Rio de Janeiro, o único que permanece no local apoiando a operação é o SAMU de São João de Meriti, reforçou a pasta.



SAMU de São João de Meriti segue trabalhando em Petrópolis Divulgação

Na última semana, uma força-tarefa formada por equipes da Defesa Civil, secretaria de Saúde e assistência social subiu a serra. Ao todo, uma equipe de assistentes sociais, duas psicólogas, três assistentes sociais, uma ambulância intermediária e uma básica, médicos e técnicos de enfermagem do Programa Estratégia Saúde da Família, 30 agentes da Defesa Civil e o SAMU foram enviados para ajudar a cidade.



Dois pontos de arrecadação foram disponibilizados em Meriti: Praça Getúlio Vargas (mais conhecida como Praça da Matriz), e a sede da Defesa Civil de Meriti, localizada na Rua da Divisa, n°10, Jardim Meriti. Foram recolhidos produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e Água.



A Prefeitura de Meriti parabenizou a equipe: “Por isso nós dizemos e afirmamos: parabéns, time! Vocês são os caras e estão fazendo a diferença na vida dessa população tão necessitada neste momento”.