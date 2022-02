Águas do Rio orienta combate a vazamentos de água em Meriti - Divulgação

Publicado 24/02/2022 17:49

A Águas do Rio, companhia de água e esgoto de São João de Meriti, conta com a ajuda dos moradores para evitar o desperdício de água potável e abastecimento de toda a região. Mais de 2,3 mil reparos de vazamento foram realizados na Baixada Fluminense.

Para informar um vazamento é super fácil. Basta enviar o endereço do local e, se possível, foto e ponto de referência. “O combate aos vazamentos de água é um dever de todos, pois reflete no cuidado com o meio ambiente. Por isso, é muito importante essa parceria entre a população e a Águas do Rio. Além disso, o cliente contribui com a melhoria do abastecimento”, conclui o diretor-executivo da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense, Marcello Dall’Ovo.

Entrando em contato via ligação ou mensagem do WhatsApp, por meio do 0800 195 0 195, uma equipe da empresa será mobilizada para realizar o reparo do vazamento. A solicitação ainda pode ser repassada, através do aplicativo Águas App, disponível gratuitamente nos sistemas iOS e Android, pelo site www.aguasdorio.com.br, e também em uma das lojas de atendimento existentes nas cidades em que a concessionária atua.

Vazamentos internos



O morador pode identificar vazamentos em casa, observando o hidrômetro, a caixa d’água, umidades na parede e no solo, além de gotejos nas torneiras.

No caso do hidrômetro, basta fechar todas as torneiras. Caso o equipamento continue girando sem a utilização de água, pode existir vazamento no imóvel.

Em relação à caixa d’água, a indicação é fechar o registro de saída e as torneiras e fazer uma marcação no nível da água do reservatório. Aguardar uma hora e verificar o nível de água. Caso tenha baixado, existe vazamento interno.



Sinais de tinta descascando pelas paredes ou pisos molhados e ao desprendimento de azulejos e pisos, também são fortes indícios de que há vazamentos na residência. Se alguma torneira estiver pingando, é preciso providenciar a troca ou o conserto.