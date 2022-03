Da esquerda para a direita: Liliana Castro, superintendente do CEAM; Drª Malu, subsecretária de Saúde; Valdecy da Saúde, deputado estadual; prefeito Dr. João; Renata Medina, juíza da Vara de Violência Doméstica do Fórum de São João de Meriti; Ana Meriti, secretária de Trabalho e Renda; Márcia Real, subsecretária da Melhor Idade e Andréia Lacerda, secretária de Indústria e Comércio - Beto Oliveira

Publicado 08/03/2022 20:06

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial, por meio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, promoveu o evento Mulheres sem Rótulos com o lançamento do site Maria da Penha Virtual. Ao longo da ação foi realizado um desfile de mulheres e uma performance musical.



O objetivo da pasta é empoderar e conscientizar a população feminina sobre a importância de denunciar qualquer tipo de agressão que pode ser física, psicológica, sexual, moral e patrimonial.



Público presente Beto Oliveira

O prefeito de Meriti, Dr. João destacou a importância do trabalho realizado pelas mulheres e o quanto ele trabalha em prol desse grupo: “Gostaria de parabenizar vocês pela sabedoria, pelo espaço social e econômico que ocupam. Hoje, encontramos mulheres ocupando espaços que antes eram preenchidos apenas por homens, isso demonstra que estamos evoluindo”.



Da esquerda para a direita: Prefeito Dr. João; Almerinda de Carvalho, secretária de Assistência Social e Andréia Lacerda, secretária de Indústria e Comércio Beto Oliveira

Maria da Penha Virtual





A apresentação do app web Maria da Penha Virtual foi ministrada pela juíza Renata Medina, da Vara de Violência Doméstica de São João de Meriti. A ferramenta implementada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) garante agilidade à vítima, pois basta preencher um formulário com seus dados através do link https://maria-penha-virtual.tjrj.jus.br/ e relatar o tipo de agressão sofrida. Automaticamente esse documento será encaminhado para o órgão responsável, tornando mais ágil a concessão da medida protetiva.

O evento contou com a presença do deputado estadual Valdecy da Saúde, da secretária de Trabalho e Renda, Ana Meriti, da subsecretária da Melhor Idade, Márcia Real, da subsecretária de Saúde, Drª Malu, da secretária de Indústria e Comércio, Andréia Lacerda, da secretária de Assistência Social, Almerinda de Carvalho, da superintendente do CEAM, Liliana Castro e da juíza da Vara de Violência Doméstica do Fórum de São João de Meriti, Renata Medina.