Uma pistola e dois rádios transmissores foram apreendidos Divulgação/21º BPM

Publicado 06/03/2022 13:00

Três suspeitos foram presos em flagrante após trocar tiros com Policiais Militares do 21º BPM (São João de Meriti) durante operação no interior da comunidade do Parque das Missões, em Duque de Caxias. Agentes do Batalhão de Meriti estavam prestando apoio para equipes do município vizinho.



Segundo relatos do Batalhão, agentes avistaram algumas pessoas em atitudes suspeitas no local. Na tentativa de abordagem, receberam tiros de arma de fogo, e no momento que foi revidada a injusta agressão moderadamente, conseguiram deter três suspeitos.



Uma pistola e dois rádios transmissores foram apreendidos e encaminhados à 60ª DP (Campos Elíseos), para registro da ocorrência.



As identidades dos criminosos não foram divulgadas.