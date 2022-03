O material encontrado e os acusados foram encaminhados para 54ª DP para registro - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 04/03/2022 00:28

Uma operação do 21º BPM no bairro Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, terminou com dois homens presos, duas pistolas e grande quantidade de entorpecentes apreendidos.



Segundo detalhes da ação, agentes tiveram atenção voltada para vários suspeitos que ao observarem a aproximação da equipe, se evadiram do local. Os criminosos efetuaram disparos de armas de fogo contra os policiais. Houve resposta a injusta agressão de forma moderada.



Operação terminou com duas pistolas e grande quantidade de entorpecentes apreendidos Divulgação/ 21º BPM

Após cessar-fogo, dois indivíduos foram encontrados feridos e, posteriormente, socorridos ao Hospital Municipal. As identidades dos presos não foram divulgadas.



O material encontrado e os acusados foram encaminhados para 54ª DP para registro.