Rainha de bateria da Unidos de Vila Maria, Sávia David Divulgação/ Montagem

Com samba e gingado em seu DNA, a rainha de bateria da Unidos de Vila Maria, Sávia David se prepara para o desfile em abril, mas não podia deixar passar em branco esse Carnaval. Declarada “Cria da Baixada”, ela homenageou a festa mais animada do Planeta, participando de um ensaio fotográfico no Espírito Santo.



Cria da Baixada, Sávia David se prepara para o desfile em abril Anderson Cunha

“Mesmo com o avanço no combate a pandemia, temos que continuar nos cuidando. Na torcida de que no próximo ano vamos celebrar o Carnaval na data certa e com tudo, esse ano fiz esse ensaio aqui no Espírito Santo, com fantasias que homenageiam os blocos de Carnaval e também o carnaval de praia”.



Nascida em São João de Meriti, Sávia aproveitou para ir com toda família curtir o feriado no Balneário do Espírito Santo, pois a partir de agora vai ser correria e muito ensaio até o Carnaval.



A rainha quer levar para a avenida a mensagem de que o mundo precisa de todos nós. Um enredo que tem tudo a ver com o momento que vivemos.



“A Unidos de Vila Maria foi muito feliz no enredo. Essa mensagem de união, empatia e respeito é tudo que precisamos. Enquanto aguardamos abril chegar, vamos reverenciar o carnaval, com muita fé em dias melhores”.



O ensaio foi feito pelo renomado fotógrafo do Espírito Santo, Anderson Cunha.